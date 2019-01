Latas de sardinhas da marca DIA removidas do mercado estavam aptas para consumo

O grupo DIA retirou do seu stock um lote de 24.576 latas de conserva de sardinha em azeite, fabricado pela Cofisa e distribuído em Portugal e Espanha, devido a "uma possível falha de esterilização". No entanto, de acordo com contra-análises feitas, as unidades retiradas do mercado estavam todas aptas para consumo.