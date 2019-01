Os Estados Unidos preparam-se para uma das maiores vagas de frio de que há memória naquele país, nalguns locais as temperaturas podem mesmo chegar aos 50 graus negativos.

A frigid arctic air mass is expected to spread across much of the north central and northeastern U.S. this week. These are the coldest wind chill values expected over the next several days. Check forecasts from your local NWS office for details specific to your area. pic.twitter.com/zqsMZxPK7L