Quatro homens foram detidos pela GNR em Borba, Évora, por suspeitas de tráfico de droga.

De acordo com um comunicado do Comando Territorial de Évora da GNR, citado pela agência Lusa, os homens, com idades compreendidas entre os 21 e os 52 anos, foram detidos na sequência de uma investigação que decorria há 11 meses.

Segundo a mesma nota, foram apreendidas durante a operação 100 doses de canábis, 20 de cocaína e 13 de heroína, 850 gramas de tabaco avulso e ainda duas viaturas, 13 telemóveis, três navalhas, dois computadores, dois 'tablets' e14 caixas com medicamentos utilizados para misturar no produto estupefaciente e dois moinhos.

Na operação foram ainda apreendidas duas armas proibidas, um punhal e uma catana, que se encontravam na posse dos detidos.

Dos quatro suspeitos, dois tinham antecedentes criminais.

Os suspeitos serão presentes na quarta-feira ao Tribunal Judicial de Vila Viçosa para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.