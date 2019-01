Na última segunda-feira, uma mulher de nacionalidade brasileira de 48 anos foi encontrada morta no seu apartamento no centro de Santarém. De acordo com o Correio da Manhã, esta terça-feira, o corpo da mulher, que seria prostituta, foi encontrado num cenário de grande violência.

Segundo o mesmo jornal, a mulher terá sido morta à pancada e havia sangue por toda a casa.

Os moradores daquela zona da cidade alegam ainda que a casa onde a mulher foi encontrada morta era utilizada para a prática de prostituição. Desta forma, a Polícia Judiciária, que está a investigar o caso, procura uma ligação a eventuais clientes da mulher e aos encontros que esta teve nos dias que antecederam o crime.

Joaquim Marcelino, que mora perto do local do crime, disse, citado pelo Correio da Manhã, que viu “um homem a sair pelas 10 horas da noite”, cerca de hora e meia antes de o corpo da mulher ser encontrado. No entanto, Joaquim não conseguiu identificar ninguém.

O mesmo jornal escreve ainda que as portas tinham sinais de arrombamento e havia vestígios de sangue ao longo da calçada da travessa das Frigideiras, onde se localizava a casa.

A mulher, que foi encontrada depois de uma amiga informar os bombeiros de que esta tinha deixado de atender o telemóvel, residia nos arredores de Santarém há seis meses. Anteriormente morou em Lisboa, onde tinha também familiares.