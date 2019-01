Óscar Ortega, preparador físico do Atlético de Madrid, foi detido esta madrugada em Madrid por violência doméstica contra a mulher.

Segundo a notícia avançada pelo jornal El País, esta terça-feira, o preparador físico, de 60 anos, está sob custódia da Guardia Civil na esquadra de Majadahonda, em Madrid.

O uruguaio faz parte da equipa técnica do Atlético de Madrid desde 2011 e é um dos membros mais populares do Atlético, sobretudo pela exigência dos seus treinos. No entanto, o trabalho do preparador físico tem sido criticado nos últimos tempos. Em causa está o facto de vários jogadores terem sofridos lesões desde o início da época, sendo que muitos adeptos acreditam que estas foram causadas devido ao excesso de esforço físico.