Mamadou Ba, dirigente do SOS Racismo, protagonizou na passada semana um dos momentos mais polémicos, após os incidentes entre moradores e PSP, no Bairro da Jamaica e também, depois do incidentes na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Nas redes sociais, o ativista referiu-se à polícia como “a bosta da bófia”. “Sempre fui contundente e não vou deixar de ser contundente. Não percebo como é que um país inteiro se consegue indignar por um vernáculo em comparação com o tamanho da violência que se abateu sobre aqueles cidadãos. Não vou alimentar mais esta novela mexicana”, diz ao i o ativista no rescaldo de uma semana tensa em que acabou por anunciar que iria pedir proteção policial, depois de sofrer ameaças e ter sido confrontado por elementos do PNR, partido de extrema-direita, que o acusaram de promover o “ódio racial”.

O pedido de proteção policial já seguiu, mas a PSP limitou-se a dizer ao i que “não faz qualquer comentário relativamente a situações, concretas ou hipotéticas, no âmbito da proteção policial de pessoas”.

E Mamadou Ba não quer mais falar do assunto porque se trata da sua “segurança pessoal”. Questionado pelo i sobre se manteria a frase que levantou tanta polémica, Mamadou Ba responde: “Se eu tivesse usado uma outra expressão, não me parece que tivesse levantado nenhuma celeuma. O que se está a tentar fazer é aproveitar-se, provavelmente, de uma expressão vernacular para desviar as atenções do que nós temos de discutir. Que é? Se é aceitável ou não, numa democracia, aquela intervenção. Do meu ponto de vista não é aceitável”. O dirigente do S.O.S Racismo também é assessor do Bloco de Esquerda há vários anos.

Contudo, insiste que é preciso separar os papéis. Mais, quem quiser colar a sua atividade na SOS Racismo ao BE “está apenas a querer fazer chicana política”. Para evitar mais polémicas, Mamadou Ba também não respondeu ao deputado do PSD, João Moura que o manda à “bardam****”. “ O que importa na sociedade portuguesa é discutir se há racismo no país”, disse Mamadou Ba. Entretanto, o conselheiro nacional do PSD Rui Rufino também se pronunciou no Facebook e colocou-se ao lado do deputado. “João Moura disse e bem que o Mamadou é um Ba(rdamerda) e eu acrescento hipócrita (chama bosta à policia e depois pede proteção policial)”. Questionado pelo i se vê com bons olhos a visita de todas as forças políticas ao Bairro da Jamaica, Mamadou Ba respondeu: “Não quero que a extrema-direita vá à [bairro da] Jamaica. Não quero lá o PNR nem outros partidos que professam o racismo”.