Foi descoberta uma falha de segurança na aplicação de videochamada da Apple, FaceTime. A falha permite que os utilizadores oiçam e vejam quem liga antes da chamada ser atendida.

Foi no site 9to5Mac.com que a falha informática foi relatada pela primeira vez e posteriormente em vários meios de comunicação.

Segundo um comunicado da Apple, o fabricante "identificou uma correção que será introduzida numa atualização de software no final da semana".

Jack Dorsey, cofundador do Twitter, aconselhou através da rede social a que os utilizadores desativem o FaceTime até que a Apple resolva o problema.

Na última segunda-feira, na Califórnia, foram registadas mais de um milhão de visualizações, que tinham sido partilhadas 10.000 vezes.

Veja o que acontece.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ