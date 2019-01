Marcelo Rebelo de Sousa será o convidado especial na estreia de a Circulatura do Quadrado na TVI 24, no dia 7 de fevereiro.

Segundo o diretor de informação da TVI, citado pela agência Lusa, o programa será gravado no Palácio de Belém.

Sérgio Figueiredo adinata ainda que o programa será emitido pelas 23h00 e as expectativas são “muito boas”.

Recorde-se que a SIC decidiu terminar com o programa de debate político Quadratura do Círculo. No entanto, a TVI contratou a mesma equipa e vai dar continuidade ao formato que chegou à televisão há quase 15 anos com o nome Circulatura do Quadrado.

"As minhas expectativas são fundadas num histórico", salientou Sérgio Figueiredo.

Agora, Pacheco Pereira, Lobo Xavier e Jorge Coelho voltam, na TVI24, a 7 de fevereiro, com a presença do Presidente da República.