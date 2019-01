O Al-Nassr orientado por Rui Vitória venceu (4-0) hoje o Ohud, de Paulo Alves, em jogo da 17.ª jornada da Liga saudita.

Hamdallah inaugurou o marcador, aos 16 minutos, Al-Ghanam, 46', aumentou a vantagem, Al-Shehri, aos 71', fez o terceiro, e Khamis, aos 78', fixou o resultado final em 4-0.

Com esta vitória, o Al-Nassr segue no 2.º lugar, com 37 pontos, menos três que o líder Al Hilal de Jorge Jesus.

Este foi o terceiro jogo de Rui Vitória ao serviço do clube saudita, que goleou nos três encontros. Antes da partida para a Liga, o Al-Nassr venceu o Al Feiah (6-0) e o Al Ansar (5-0), em jogos referentes à Taça do Rei, prova em que irá disputar os quartos-de-final.