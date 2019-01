A Câmara Municipal de Lisboa pretende duplicar o número de radares de controlo de velocidade na capital para reduzir o número de acidentes rodoviários.

Segundo avança a SIC, a intenção é que estejam em funcionamento 40 dispositivos espalhados pela cidade. Ao controlar a velocidade excessiva, a autarquia pretende diminuir principalmente o número de atropelamentos.

Também com esse objetivo, as zonas com maior sinistralidade vão ter uma redução na velocidade máxima de 50 quilómetros por hora, para 30.

Miguel Gaspar, vereador da Câmara Municipal de Lisboa, citado pela Antena 1, avançou com alguns possível locais onde serão colocados radares, tais como a Avenida Gago Coutinho (entre o Aeroporto e o Areeiro), a Avenida Estados Unidos da América e a Avenida Calouste Gulbenkian.

Atualmente, na capital, estão em funcionamento cerca de 20 radares de velocidade.