A princesa Eugenie, neta de Isabel II, pode estar à espera de bebé, mas não há ainda confirmação oficial. Os rumores da gravidez da prima de William e Harry começaram após ter partilhado uma fotografia no Instagram.

“Foi exatamente neste dia, no ano passado, que eu e o Jack anunciámos o noivado. Que ano tem sido desde então, e quão entusiasmados estamos com 2019”, escreveu Eugenie, ilustrando uma imagem sua com Jack Brooksbank.

Muitos dos seguidores da conta de Instagram da princesa mostraram-se ansiosos pelo anúncio oficial de mais um bebé real para 2019.