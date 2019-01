No primeiro dia de instrução da Operação Marquês, que ainda decorre, o juiz Ivo Rosa questionou a filha de Armando Vara, Barbara Vara, sobre os montantes que estavam em offshores por si co-tituladas, na Suíça, e pelas quais terão passado, segundo o MP, fundos ilegais por ordem do seu pai. Reforçando a tese da acusação, o magistrado disse mesmo achar estranho que, tendo as contas movimentos legais, a empresária não tenha dado conta da existência de tais valores aos irmãos quando estes atingiram a maioridade – uma vez que numa situação normal no futuro seriam beneficiários.

O SOL sabe ainda que Ivo Rosa afirmou também achar estranha a tese de que Bárbara Vara nunca tivesse suspeitado de nenhum dos negócios para que foram usadas as suas contas, uma vez que numa escuta de 2015 admitia a uma amiga que o pai, Armando Vara, poderia ser preso.

Na escuta, ao que o SOL apurou, pode ouvir-se Bárbara Vara justificar que ia faltar a um encontro com uma amiga: “Hoje não posso ir. Por causa do que aconteceu ao meu pai. O que é que aconteceu? Foi detido. É aquela coisa de que já te tinha falado”.

Perante o aparente conhecimento prévio de que algo poderia estar para acontecer, o juiz perguntou à arguida qual o motivo que já a tinha levado a falar da possível detenção do pai ou de uma situação que pudesse justificar tal detenção.

Bárbara Vara explicou que relacionou as contas da Suíça com a prisão do ex-primeiro-ministro José Sócrates, sem referir ao certo como aconteceu tal associação.

A acusação

A filha de Armando Vara está acusada de dois crimes de branqueamento de capitais. Segundo a investigação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) pela offshore Vama Holdings, co-titulada pela arguida, terão passado alegadas luvas no âmbito do negócio de Vale do Lobo. Outra operação considerada pela acusação como ilegal é uma permuta de uma casa que Bárbara Vara tinha na Avenida do Brasil por outra na Avenida Infante Santo, que mais tarde acabaria por ser comprada pelo seu pai.

Tal como o seu pai já disse, a defesa de Bárbara Vara garante que nenhum dos negócios feitos não eram do seu conhecimento.