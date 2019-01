Em agosto de 2017, uma imagem polémica levantou discussão. Um grande plano dos seios de uma adepta benfiquista durante um jogo levantou questões várias, nomeadamente em relação a ideias preconcebidas e ao sexismo. Foi transmitido durante o jogo da Supertaça Cândido de Oliveira e o realizador Ricardo Espírito Santo teve mesmo de pedir desculpa à mulher que aparecia na imagem. Nesta altura, muitas jornalistas desportivas avançaram que o futebol funcionava numa dinâmica igual à da publicidade. “Há uma exploração do corpo da mulher em termos comerciais”, afirmava então Cláudia Lopes. A pivô lembrava que a “mulher não é um bibelô”. No entanto, a questão não se levanta apenas em Portugal e há países onde a dinâmica é até mais complexa.

Nas televisões argentina e italiana há exemplos vários da ideia de “mulher-objeto”. Há profissionais a serem escolhidas pelos atributos físicos e modelos a apresentar programas desportivos. Ao i, Cláudia Garcia, jornalista portuguesa que trabalha há vários anos na área do desporto em Itália, explica que “existem muitas mulheres na secção de desporto”. A trabalhar no programa “Calcio&Mercato”, da RaiSport e Rai2, conta que é um país onde existe a lógica de “a mulher estar em televisão para estar como alguém bonito que só está a ler as redes sociais. Quando aparece uma mulher que percebe de desporto, os homens assustam--se. Aqui procuram mais as mulheres para estar ao lado do homens. É para serem montra. Mostram mais o lado de mulheres modelos e elas próprias dizem que não percebem da área. Há quantidade, mas não que todas percebam da área ou que seja o objetivo”.

A jornalista portuguesa admite que uma mulher que não seja bonita dificilmente tem espaço. “Algumas querem ser modelos e têm muitos seguidores nas redes sociais. A lógica é atrair esses seguidores para os programas. Ou seja, há muitas mulheres, mas existem diferenças no trabalho que fazem. Existem, por exemplo, poucas mulheres na mesa de debate.”

A importância da imagem é tanta que muitas recorrem a operações plásticas. “Há ideia de que só assim conseguem audiências. Existe aquela forma enraizada de fazer televisão. Há a ideia de showgirl e, às vezes, não se percebe bem a diferença entre elas e as jornalistas.”

Cláudia Garcia mudou-se para Itália por motivos pessoais e acabou por ficar. É colaboradora da Rai para o futebol internacional e colabora ainda com o jornal italiano “Tuttosport”. Conhece bem o mercado italiano, mas também conhece outros. Foi correspondente da Globo entre 2013 e 2016 e não esconde que, no Brasil, a lógica é diferente.

“No Brasil, a mulher tem muita importância no desporto. Fiz muitas coisas. Acabei por entrar muito no mercado de transferências e ganhei muitos contactos. Para mim, teve muita importância. Lá, as jornalistas são vistas como jornalistas. Eles queriam que as pessoas fossem aos trabalhos de camisa masculina. Aqui [Itália] é para ir de top e minissaia.”

No entender de Cláudia Garcia, importa referir que é necessário que se escolha um caminho. “Ou querem ser showgirls ou modelos ou jornalistas. A questão é que muitas querem ser apresentadoras, por exemplo, e entram pela porta do desporto.”

Ainda assim, garante que também é possível ter lugar não apenas através da imagem e há quem consiga. “É preciso ter muito trabalho. É necessário conhecer a história dos jogadores, ver reportagens, ter sempre uma curiosidade para contar, saber o que pode acrescentar valor.”

Estação pública no olho do furacão Em 2017, a estação italiana Rai viu-se obrigada a cancelar um programa após um episódio sexista. “São donas de casa perfeitas.” “Estão dispostas a deixar os homens assumirem o comando.” “Todas se tornam mães, mas recuperam a forma física rapidamente.” A conversa que atribuía estas características aos motivos para escolher namoradas provenientes de países da ex-União Soviética fez estalar o verniz e foi classificada como “machista e surreal”. A ideia do programa era saber porque é que os homens italianos preferiam mulheres de leste, mas correu mal. As críticas multiplicaram-se nas redes sociais e a direção do canal foi obrigada a desculpar-se. Nessa mesma tarde, o programa “Parliamone Sabato” foi cancelado.

No entanto, quem conhece bem os diferentes mercados garante que há países onde esta lógica não impera e há momentos em que se percebe que há espaço para mulheres bonitas e competentes, e até histórias de amor. Basta recordar o momento em que Iker Casillas beijou a namorada Sara Carbonero, na altura repórter da TeleCinco, em direto.