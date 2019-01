O CDS/PP apoiará a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa à Presidência da República, anunciou esta tarde em Braga a presidente daquele partido, Assunção Cristas.

"As candidaturas à Presidência da Republica constituem um ato individual" e nessa perspectiva, "apoiamos desde já a recandidatura do Professor Marcelo Rebelo de Sousa", salientou Assunção Cristas à margem da visita ao Hospital de Braga, inserida nas Jornadas Parlamentares do CDS/PP.