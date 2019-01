Para o líder parlamentar do CDS/PP, Nuno Magalhães, em declarações ao i, "não faz sentido algum" tal pretensão governamental, "porque o Hospital de Braga faz um excelente trabalho e presta também um inequívoco serviço público", pronunciando-se Assunção Cristas no mesmo sentido.

"Eu não compreendo como é que uma solução boa para toda a gente vai ser colocada de lado, isso é inadmissível", afirmou Assunção Cristas, reitetando "estar contra esta má opção", até por "este modelo ser mais barato para o erário público".

Segundo Nuno Magalhães, "trata-se de uma cedência do Governo ao fundamentalismo ideológico do Bloco de Esquerda e do PCP".

Na visita, uma iniciativa que se enquadra nas suas Jornadas Parlamentares, que decorrem em Braga hoje e amanhã, os parlamentares centristas ficaram assim a conhecer o Hospital de Braga.

A presidente do CDS/PP, Assunção Cristas, lidera o grupo de trabalho, recebido pelo administrador João Ferreira, do Grupo Mello Saúde, estando ainda presentes, entre outros, o deputadocentrista Telmo Correia.