Para Diogo Sousa Coutinho, os projetos turísticos em Monsanto que tem em mãos representam “um garante risco de investimento”, diz ao i. O empresário do grupo SC, que também é rosto da cadeia Noori e do Mercado de Campo Ourique, admite que, pela primeira vez, foi obrigado a recorrer a um empréstimo bancário. Em causa está um investimento na ordem dos 3,5 milhões de euros para explorar a Casa do Presidente da Câmara de Lisboa, a Quinta da Pimenteira, duas casas de guardas florestais e o Moinho do Penedo, resultado de um concurso público internacional que ganhou há quatro anos.

Em relação à polémica em torno da Casa do Presidente, o empresário desvaloriza. “Há quatro anos, a Casa do Presidente era um mono. Ninguém a utilizava. Supostamente era a residência oficial do presidente da câmara, mas a que não tinham direito. A primeira vez que fui à casa para estudar o concurso estavam lá muitos cartões do Jorge Sampaio, disseram-me que ia lá muito para escrever. A casa estava inabitável, cheia de infiltrações e nada funcionava”, diz ao i.

Face a estes custos, Diogo Sousa Coutinho admite que “vai demorar anos” a recuperar o valor investido. No entanto, este era um dos ativos que iam em bloco a concurso, ou seja, não era permitido concorrer à exploração de apenas um dos espaços. Atualmente, o espaço está a ser arrendado como um todo, mas está previsto que a Câmara de Lisboa possa realizar alguns eventos. “Inicialmente alugávamos os quartos de forma isolada, mas isso criou algum choque. Agora tem de ser alugada a casa toda. Ter duas pessoas diferentes lá não era fácil. Mesmo que alguém alugue apenas um quarto, fica com a casa toda.” Mas o empresário deixa um recado: “Só de manutenção, o que é gasto naquela casa é de loucos. Os custos, por exemplo, com jardinagem e eletricidade são elevadíssimos. Até hoje, não justifica o investimento.”

O mesmo cenário de degradação repetia-se na Quinta da Pimenteira. Este espaço vai contemplar uma unidade hoteleira e um espaço de eventos. Em contrapartida, está a desenvolver para a autarquia estufas novas e uma série de infraestruturas. “Neste momento, ainda está em construção, mas mais cinco meses e está pronta. Só em contrapartidas para a autarquia estamos a falar de 800 mil euros. Há quatro anos, ninguém gastava um tostão, muito menos em projetos destes. Lisboa nem estava para aí virada, mas parece que, quatro anos depois, tudo aparece como se fosse um truque de magia.”

Estes espaços vão ser explorados por 25 anos mas, para já, está prevista uma série de alterações em termos de trânsito. “Vai existir um grande trabalho em matéria de estradas, vão ser criadas rotundas. Em breve, Monsanto vai deixar de ser uma autoestrada para atravessar Lisboa. Esta é uma guerra que tenho tido todos os dias com a câmara face ao elevado número de acidentes que lá existem e à má sinalização”, refere ao i.

Casos de sucesso

Mas para compensar os elevados investimentos que tem com os projetos em Monsanto, Diogo Sousa Coutinho conta com o sucesso da cadeia de sushi Noori e com o Mercado de Campo de Ourique. Em relação ao primeiro, o empresário faz um balanço positivo numa altura em que está a fazer dez anos. O grupo prepara-se para abrir mais espaços tanto em Lisboa como no Porto, reforçando os dez já existentes. Para trás ficou a internacionalização do projeto no mercado espanhol. “Investimos em Madrid, abrimos três espaços, testámos, conseguimos ter resultados positivos, mas decidimos que não queríamos isso porque queríamos apostar apenas em Portugal”, diz ao i. As exigentes idas frequentes à cidade espanhola acabaram por ditar este desfecho. “Ir semana sim, semana não a Madrid parece que não, mas é muito cansativo. E depois estava cá e queria estar lá, e quando estava lá queria estar cá. É um sentimento desagradável. Agora estamos apenas aqui, controlamos tudo, o que é muito confortável”, confessa ao i o empresário.

O mesmo balanço positivo faz do Mercado de Campo de Ourique, que fez agora cinco anos, abrindo portas a outros espaços idênticos na capital. “Entrou na rotina dos lisboetas a ida aos mercados, mas tanto no nosso como nos outros. Hoje estamos a estudar mais três mercados, dois em Lisboa e outro fora da cidade. Espero que até meio do ano consigamos ter isso fechado”, diz, não querendo adiantar as localizações por “estar tudo em aberto”.

Também na restauração apostou no Cascais Kitchen, uma joint venture com o grupo Sonae, o que representa, no seu entender, “uma revolução dos centros comerciais”. E explica: “É uma espécie de mercado dentro de um centro comercial, parece que entramos noutro mundo.

É um ambiente mais descontraído, onde apetece estar.” Dois anos e meio depois representa, segundo Diogo Sousa Coutinho, “ um sucesso em termos de vendas e de conceito ao crescermos 50% todos os anos”.

O grupo SC emprega atualmente 350 pessoas diretamente e 500 indiretamente. Os investimentos começaram depois de o empresário, aos 20 anos, ter recebido uma herança de 50 mil euros do padrinho. “Isso fez com que mudasse de ideias e até mesmo de modo de vida, e sempre pretendi rentabilizar esse dinheiro da melhor maneira”, recorda.