Marques Mendes considera que o primeiro-ministro “anda a ficar irritado e perturbado” por causa da geringonça.

O ex-líder do PSD comentou, no seu espaço na SIC, a resposta de António Costa a Assunção Cristas, no debate quinzenal, e defendeu que “o primeiro-ministro não devia ter perdido as estribeiras”.

Para o comentador, António Costa deve ter uma posição moderada e “anda a ficar muito nervoso”, porque as sondagens não dão maioria absoluta ao PS.

“Ele anda saturado da geringonça e particularmente perturbado com o Bloco de Esquerda que lhe cria uma grande dor de cabeça”.

Mendes atribuiu também a irritação do primeiro-ministro a recear um cenário de instabilidade numa altura em que a economia começa a abrandar.

Assunção Cristas questionou o primeiro-ministro sobre se “condena ou não condena” esses atos de vandalismo. “Deve ser pela cor da minha pele que me pergunta se condeno ou não condeno”, respondeu António Costa.