O presidente da comissão de instalação da Aliança, Pedro Santana Lopes, esteve esta segunda-feira no Bairro da Jamaica a falar com moradores. Ficou chocado com as condições de vida, "as condições estruturais de segurança" e até desabafou aos jornalistas: "Olhar para isto é um susto". Mas a intenção de Santana Lopes foi a de ir ao Bairro da Jamaica tirar o espectro do radicalismo, depois dos incidentes de há uma semana. "A Aliança está do lado da integração", avisou Santana Lopes em declarações feitas às televisões, insistindo que não está de acordo que se deve generalizar a ideia de racismo. "Isso não invalida que não possa haver excessos", defendeu o dirigente da Aliança, considerando também que um assessor do Bloco de Esquerda disse "uma coisas muito excessivas" na semana passada.

Para Santana Lopes "a essência em Portugal é a integração".