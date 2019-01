João Moura, deputado do PSD e líder da distrital de Santarém, escreveu no fim-de-semana um post na rede social Facebook a atacar o assessor parlamentar do Bloco de Esquerda Mamadou Ba, pelas reações à ação da PSP no Bairro da Jamaica. O dirigente distrital do PSD não gostou de ver Mamadou Ba a chamar "bosta" à polícia, e, depois, a pedir proteção policial quando começou a receber ameaças.

"Bamos lá a Ber se nos entendemos! O Mamadou ba, chamou bosta à Bófia, leia-se polícia de merda, agora sente-se inseguro e pede segurança policial. Ó Mamadou e se fosses ba(rdamerda)!", escreveu João Moura na sua página pessoal do Facebook este domingo à tarde.

O comentário mereceu dezenas de partilhas e tornou quase viral. O resultado? João Moura acabou por apagar o post e justificou-se, considerado que o comentário seria apenas destinado a amigos, tratando-se de uma avaliação em tom jocoso, conforme explicou à TSF.