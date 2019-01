O clube turco Besiktas está a atravessar uma crise financeira e o português Quaresma está prestes a rescindir contrato e, quam sabe, seguir os passos de Pepe e regressar ao FC Porto.

O canal turco de televisão NTV Spor adiantou que o internacional português vai reunir-se com os responsáveis do Besiktas para pôr fim à ligação com o clube turco.

A confirmar-se a rescisão, Quaresma põe assim fim a um percurso de quatro anos na Turquia, para onde foi após uma segunda passagem pelo FC Porto, o seu clube de coração, onde poderá alinhar pela terceira vez.

Recorde-se que na época passada, quandos os trucos defrontarm os dragões, Quaresma disse que foram “os piores 90 minutos da sua carreira”. "Por muito que tente meter os sentimentos de parte, é difícil. Serei portista para o resto da minha vida", afirmou à Sport TV.

Na mesma altura, o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, viria a afirmar confiança num possível regresso do jogador ao clube: “seja em que função for”.