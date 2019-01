Esta segunda-feira, os bombeiros informaram que já há 58 vítimas mortais confirmadas na sequência da rutura de uma barragem no Brumadinho, em Minas Gerais, no Brasil.

De acordo com as autoridades, continuam ainda desaparecidas 305 pessoas.

Recentemente foi ainda localizado um autocarro na zona onde ocorreu a rutura, mas as autoridades não conseguem avançar, para já, um número exato de pessoas que seguiam no veículo: "Não sabemos quantos corpos estão no autocarro, mas os trabalhos estão a ser feitos", disse fonte da Defesa Civil de Minas Gerais, o tenente-coronel Flávio Godinho, ao G1.