Esta segunda-feira, de acordo com um comunicado emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Portugal continental vai ser afetado, na terça-feira, pela passagem da depressão “Gabriel”, centrada na Bretanha, em França e, por isso, estão previstos períodos de chuva, queda de neve e vento forte.

Na nota pode ler-se que o país será afetado entre as 07h33 e as 23h59 de terça-feira. Os períodos de chuva deverão afetar, sobretudo, as regiões Norte e Centro do país.

“Esta precipitação será sob a forma de neve acima de 1.200/1.400 metros, descendo a cota para 1.000 metros na região Norte no final do dia”, indica o IPMA.

Além disso, estão ainda previstos ventos fortes, com rajadas até 65 quilómetros por hora (km/h) no litoral oeste, e até 85 km/h nas terras altas. “A influência desta depressão em Portugal será sentida em algumas das zonas marítimas de responsabilidade nacional”, pode ler-se no mesmo comunicado.