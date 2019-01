Um septuagenário morreu esta noite no despiste de um automóvel que seguia pela Estrada Nacional 103, em Cruz de Real, na freguesia de Tabuaças, concelho de Vieira do Minho, quando regressava à residência ao fim do dia, oriundo da Feira do Fumeiro de Montalegre.

A vítima, José Alberto Pereira da Silva Antunes, de 74 anos, conhecida por “Zeca do Penedo”, que era dono do café Rally, estava encarcerada dentro do seu automóvel, que tombou para a direita, para uma pequena ribanceira, depois de rebentar com os rails, no sentido entre Salamonde e Vieira do Minho, tendo falecido logo na sequência do embate.

A Guarda Nacional Republicana esteve no local e o óbito foi confirmado pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, estacionada em Braga, tendo todas as operações sido executadas pelos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, tendo igualmente ido para o sinistro militares do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito do Comando Territorial da GNR de Braga e que fizeram perícias.