O pescador que morreu afogado, ao princípio da manhã deste domingo, em Vila Boa do Bispo, no concelho de Lagos, do distrito de Faro, era um turista holandês, de 47 anos, que estava na companhia de dois compatriotas, não tendo sido ainda recuperado o seu cadáver, apesar das buscas intensas envolvendo diversas entidades com a coordenação da Marinha.

Cerca das 8h30, o capitão do Porto de Lagos recebeu, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) Lisboa, o alerta da queda de um homem ao mar, a norte de Vila do Bispo, em Lagos.

Três pescadores lúdicos encontravam-se em atividade de pesca na praia da Barriga, numa zona designada por “pesqueiro dos caixões”, quando um deles, estrangeiro, com cerca de 50 anos, terá escorregado e caído ao mar, como revelou a Autoridade Marítima Nacional.

“Foram ativados os meios de socorro, por mar uma semirrígida da Estação Salva-vidas de Sagres (SR-33), a Lancha de Fiscalização Rápida da Marinha Portuguesa, NRP Hidra, e por terra o piquete da Polícia Marítima e os Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo, de acordo com informações do capitão do Porto de Lagos, capitão-de-fragata Luís Filipe Conceição Duarte, que está a coordenar as operações de resgate, com o envolvimento de cerca de três dezenas de operacionais de várias forças de segurança e de socorro.

Foi pedido o apoio à Força Aérea Portuguesa que empenhou um helicóptero EH-101 e o pescador lúdico que se encontrava desaparecido foi avistado junto a umas rochas por elementos que faziam buscas em terra, mas ainda não foi possível recuperar o seu corpo.