Para esta segunda-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva nas regiões Norte e Centro do país, especialmente no litoral.

Além disso, pode ainda haver neve acima de 1200/1400 metros de altitude.

No que diz respeito às temperaturas, estas vão variar entre os 7ºC e 14 ºC em Viana do Castelo, 4ºC e 12ºC em Bragança, 7ºC e 15ºC no Porto, 9ºC e 15ºC em Aveiro, 8ºC e 13ºC em Coimbra, 6º e 14ºC em Castelo Branco, 9ºC e 16ºC em Lisboa, 6ºC e 16º em Évora e 9ºC e 19ºC em Faro.