Terá o Papa dado a bênção a Marcelo para se recandidatar?

Marcelo Rebelo de Sousa é daquelas pessoas que nunca deixará a criança que há em si. Adora brincar e surpreender aqueles que estão à sua volta, mesmo que para isso dê várias cambalhotas. Quem tem memória lembra-se seguramente do “nem que Cristo desça à terra serei candidato à Câmara de Lisboa”. Creio que ninguém viu a aparição de Cristo, mas muitos viram Marcelo concorrer à autarquia lisboeta. O Presidente da República é um homem que gere como poucos a sua imagem, pois é dela que passa a mensagem que pretende: “Tudo isto é um bocado teatral [intenção de se recandidatar anunciada nas Jornadas Mundiais da Juventude, no Panamá]. Marcelo Rebelo de Sousa é um génio em comunicação e, a certa altura, lançou a dúvida para gerar alguma ansiedade em todos nós ou mesmo a sensação de orfandade”, explica José Miguel Júdice, um dos homens que há mais anos faz estrada com o Presidente.

“Marcelo inventou os factos políticos quando era comentador e continua a criá-los”, concluiu Júdice. É óbvio que o Presidente é um mestre na cozinha política e pouco se importa se os ingredientes do dia pouco ou nada têm a ver com os da última receita. Marcelo gosta de dizer, quando está no estrangeiro, que não fala da vida política nacional, mas no Panamá apeteceu-lhe dizer que quer ser Presidente quando o Papa visitar Portugal, em 2022. Como isso só será possível se for reeleito, logo Marcelo anunciou, com a bênção do Papa, calculo, que está na disposição de fazer mais um mandato em Belém. Afinal, o Presidente não tem adversário à altura e espera ultrapassar a marca histórica alcançada por Mário Soares, um bonacheirão de quem o povo gostava, mas de quem não sentia tanto afeto como de Marcelo.



P. S. Marcelo tem tanta simpatia no eleitorado - e até nos partidos - que ninguém faz qualquer crítica quando ele diz que o seu futuro está nas mãos de Deus. O Presidente é um crente assumido e faz muito bem em sê-lo, embora saibamos que, no que diz respeito à sua vida política terrena, Marcelo manda mais do que Deus.