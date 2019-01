A Juventus deslocou-se esta noite ao Estádio Olímpico de Roma para defrontar a Lazio, em jogo da 21.ª jornada da Liga italiana.

Emre Can, aos 59 minutos, assinou o autogolo que deu vantagem ao conjunto de Roma, e num jogo que não estava fácil para os bianconeros foram os dois portugueses que alinham no emblema de Turim a dar a volta ao encontro.

Lançado aos 70 minutos, João Cancelo só precisou de quatro para assinar o golo do empate (74').

De longe o homem do jogo, Cancelo foi também o responsável por ganhar o penálti, que Cristiano Ronaldo apontou, aos 88', concluindo a reviravolta.

Cristiano Ronaldo passa a somar 15 golos na prova e fica a um de igualar o italiano Fabio Quagliarella (Sampdoria), o melhor marcador da prova com 16 golos.

Com este resultado, a Juve reforça a liderança da Serie A, com 59 pontos, mais 11 que o Nápoles, segundo classificado, que, no sábado, empatou, sem golos, no terreno do AC Milan.

Além disso, com o triunfo, os comandados de Massimiliano Allegri mantém a invencibilidade - em 21 jogos, a Velha Senhora regista 19 vitórias e dois empates.