O líder do partido Aliança, Pedro Santana Lopes, vai visitar amanhã de manhã o bairro da Jamaica, no seixal, onde se registaram incidentes violentos com a polícia a 20 de janeiro.

O antigo primeiro-ministro é, assim, o primeiro líder de um partido político portugês que visita, de forma pública, aquele local. Marcelo Rebelo de Sousa já tinha admitido a possibilidade de ir ao bairro da Jamaica.

"Não é uma impossibilidade lá ir mais dia menos dia, como tenho estado em inúmeros bairros na Área Metropolitana de Lisboa e do Porto", disse Marcelo Rebelo de Sousa.