Depois da derrota do FC Porto na final da Taça da Liga, Sérgio Conceição atirou a medalha que foi entregue a todos os finalistas vencidos para as bancadas do Estádio Municipal de Braga.

O feliz contemplado foi um adepto sportinguista, que já fez questão de partilhar uma fotografia com a medalha.

"Quando a azia do Sérgio Conceição te vem parar à mão...", escreveu Rui Caravelas nas redes sociais, numa foto acompanhada pela medalha. O Sporting, recorde-se, venceu o troféu pelo segundo ano consecutivo.