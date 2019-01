Jérôme Rodrigues, líder dos coletes amarelos e luso-descendente atingido por um fragmento de granada no olho direito, foi submetido a um intervenção cirúrgica por mais de cinco horas, não se sabendo se irá manter a vista. O manifestante já anunciou que irá processar o Estado francês pelo sucedido.

Rodrigues foi atingido por um fragmento de granada durante as manifestações dos coletes amarelos de ontem na capital parisiense. Tudo aconteceu na Praça da Bastilha.

A França é um dos poucos países que continua a usar granadas de gás lacrimógeno com cargas de TNT no seu interior, com muitas delas a explodirem fragmentos quando detonadas pelas forças de segurança.

As autoridades já ordenaram a abertura de uma investigação sobre o caso.