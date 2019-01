O Al Hilal, de Jorge Jesus, venceu hoje por 5-1 em casa do Al Feiha, em jogo da 17.ª jornada da Liga saudita, que lidera agora com seis pontos de vantagem para o Al-Nassr de Rui Vitória, que recebe esta segunda-feira o Ohod Medina, de Paulo Alves.

Um ‘bis’ do espanhol Jonatan Soriano, aos 27 e 43 minutos, seguido de outro, do brasileiro Carlos Eduardo (55' e 57'), construíram uma vitória confortável, antes do tento de honra da equipa da casa, por Al Qarni (82).

O venezuelano Gelmin Rivas (93') fixou o resultado final em 5-1, naquele que é o melhor resultado de Jorge Jesus e companhia na competição.

E foi assim que o Al-Hilal respondeu às notícias que começaram a circular no sábado, que davam conta que o treinador Jorge Jesus estaria de saída do comando técnico do emblema saudita.

Ainda antes, o príncipe Mohammed bin Faisal, presidente do emblema, sentiu necessidade de desmentir essas informações. “Nenhuma surpresa. Há tentativas de abalar a equipa antes de cada jogo! Felizmente a equipa está estável”, escreveu nas redes sociais o dirigente máximo do atual líder da Liga da Arábia Saudita.