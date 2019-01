A PSP teve de disparar balas de borracha para o ar depois de os adeptos do Ermesinde Sport Clube 1936 terem provocado desacatos, “tendo-se insurgido contra a PSP” antes do início do jogo de futebol entre a equipa de Ermesinde e São Pedro da Cova.

Fonte oficial da PSP do Porto, explicou à Lusa que os desacatos começaram quando a "PSP fazia o acompanhamento da viatura onde se encontrava a equipa de são Pedro da Cova". Os adeptos do Ermesinde insurgiram-se contra a PSP, "tendo sido necessário recorrer ao uso de munições de baixa potencialidade letal".

Segundo a mesma fonte, não se registaram feridos e depois disso tudo voltou à normalidade.