O Barcelona soma e segue no campeonato espanhol. O conjunto blaugrana venceu (2-0) hoje o dérbi catalão, na visita à casa do Girona, com golos do internacional português Nélson Semedo (9’) e Lionel Messi (68’).

O ex-Benfica, que assinou o seu primeiro golo ao serviço do emblema catalão, ajudou, desta forma, a equipa a reforçar a liderança e a registar a sua 8.ª vitória consecutiva na prova.

Messi e companhia estão instalados no primeiro posto na tabela com 49 pontos, mais cinco que o Atlético de Madrid, segundo classificado, e 13 de vantagem em relação ao Sevilha, que fecha o pódio.