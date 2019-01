O Celta de Vigo de Miguel Cardoso continua sem encontrar o caminho da vitória. Este domingo o conjunto da Galiza voltou a perder, desta feita no reduto do Valladolid (2-1).

Os comandados do técnico português até estiveram em vantagem, graças ao golo do extremo Pione Sisto (16’), mas permitiram a reviravolta do conjunto da casa na segunda metade do encontro, por Óscar Plano (55’) e Gontán (69’).

Esta foi, de resto, a quinta derrota consecutiva para o Celta na Liga espanhola. A série negativa de Miguel Cardoso e companhia começou na jornada 17, diante do Barcelona, em Camp Nou, com um desaire por 2-0. Seguiram-se, entretanto, as derrotas com o Athletic Bilbao (2-1), com o Rayo Vallecano (4-2) e com o Valência (2-1).

Atualmente com 21 pontos, o Celta de Vigo ocupa a 17.ª posição na tabela classificativa, mas ainda pode acabar esta 21.ª jornada da prova na zona de despromoção caso o Rayo Vallecano vença na noite desta segunda-feira no terreno do Alavés.

Apesar do mau momento, Hugo Mallo, capitão do Celta de Vigo, saiu em defesa do treinador português e deixou duras ao plantel dos célticos. “Passam as jornadas, não ganhamos e parece que não se passa nada. Tenho-o bastante claro, aqueles que não querem jogar, têm que sair. Quem não está preparado para suportar esta pressão, não pode jogar”, declarou após o novo tropeção deste domingo.