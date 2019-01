Gelson Martins é oficialmente o novo reforço do Mónaco. O clube francês emitiu este domingo um comunicado onde anuncia ter chegado a um acordo com o Atlético de Madrid para o empréstimo do ex-Sporting até ao final da presente temporada.

O internacional português vai estar assim às ordens de Leonardo Jardim, que regressou na sexta-feira para o comando técnico dos monegascos, que estavam a ser liderados por Thierry Henry.

Com 22 jornadas cumpridas, o Mónaco ocupa a 19.ª posição na Liga francesa (zona de despromoção), com apenas 15 pontos. Em 22 jogos, o emblema do principado soma 13 derrotas e apenas três vitórias.