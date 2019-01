A Câmara de Lisboa já divulgou um vídeo de acolhimento da cidade de Lisboa para as Jornadas Mundiais da Juventude em 2022. O anúncio foi feito pelo Papa Francisco, este domingo, na Cidade do Panamá.

As JMJ são um encontro de jovens de todo o mundo com o papa, num ambiente festivo, religioso e cultural, que mostra o dinamismo da Igreja Católica, informa o ‘site’ das JMJ da Cidade do Panamá.

Esta iniciativa foi criada pelo papa João Paulo II (1920-2005) em 1985 e o primeiro encontro internacional realizou-se em Buenos Aires, Argentina, dois anos depois.