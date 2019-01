Subiu para 37 o número de vítimas mortais devido à rutura de uma barragem em Brumadinho, no Brasil, na última sexta-feira. Na manhã deste domingo foi acionado um alerta face à rutura iminente de uma outra barragem na região.

Trezentas pessoas continuam desaparecidas, avançaram os bombeiros. No entanto, as buscas estão agora interrompidas devido ao alerta para o risco de rutura de outra barragem.

"Esse risco é real, é por isso que as nossas equipas interromperam as buscas e estão direcionadas exclusivamente a retirarem a população que vive nas áreas que podem ser afetadas", disse o chefe do corpo de bombeiros, Pedro Aihara, em conferência de impressa.

"Assim que o alarme foi acionado, os bombeiros começaram a evacuar as aldeias mais próximas da barragem", acrescentou.