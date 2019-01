A obra de Bansky em homenagem às vítimas do atentado terrorista de 13 de novembro de 2015 no Bataclan, em Paris, foi roubada na última sexta-feira.

De acordo com fonte próxima da investigação, citada pela AFP, a pintura foi roubada “por um grupo de indivíduos encapuzados que usaram rebarbadoras”.

Os suspeitos cortaram e removeram a obra e depois levaram-na para um camião.

“É uma profunda indignação que nos move hoje (…) O trabalho de Banksy, um símbolo de contemplação que nos pertence a todos — residentes, parisienses e cidadãos do mundo – foi-nos retirado”, lê-se na publicação partilhada no último sábado pela equipa do Bataclan no Twitter.

A obra, criada em 2018 numa porta da sala de concertos, mostra uma menina triste com um véu sobre a cara.