Depois das autoridades terem terminado as buscas pelo avião que transportava o jogador de futebol Emiliano Sala, estas acabaram por ser retomadas este sábado depois de um iniciativa promovida por familiares e amigos.

Este domingo, pelas 12h00 a iniciativa já havia angariado mais de 300 mil euros na plataforma GoFundMe. Um dos donativos, o maior até ao momento, havia sido feito em nome de Kylian Mbappé no valor de 30.010 euros.

Recorde-se que vários foram os nomes do futebol a contribuir para esta causa. Alguns dos maiores contribuintes foram Adrien Rabiot, do Paris Saint-Germain (20 mil euros), Dimitri Payet do Olympique de Marseille (10 mil euros), Alassane Plea do Borussia M´gladbach (8 mil euros), a família Kita do presidente do Nantes (6 mil euros) e Lucas Ocampos do Olympique de Marseille (5 mil euros).