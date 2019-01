É este domingo o dia do último adeus a Julen, o menino de dois anos, cujo corpo foi resgatado no último sábado de um poço. O funeral está marcado para as 13h30 (12h30 em Lisboa) no cemitério de El Palo, em Málaga.

Segundo o jornal El Mundo, todos os profissionais que participaram nas operações de resgate, levadas a cabo durante 13 dias, vão estar presentes.

Antes do funeral, realizou-se uma cerimónia religiosa que se iniciou pelo 12h00 (11h00 em Lisboa).

"Eu nunca tinha sido tantas pessoas nesta casa funerária ", referiu uma senhora, citada pelo El Mundo, enquanto coroas de flores e balões com o nome de Julen gravado continuam a chegar ao local.

"Nós estivemos aqui a noite toda. Foi muito difícil. Mas estamos muito gratos a todos os nossos vizinhos. É incrível o quão boas são as pessoas aqui", disse um primo da mãe de Julen.

Recorde-se que a autópsia veio a revelar que o menino sofreu um traumatismo crânio encefálico grave. Julen caiu de pé até aos 71 metros de profundidade, sendo que lhe terão caído em cima várias pedras e sedimentos, acabando por lhe causar o ferimento na cabeça. O corpo foi encontrado com os braços para cima.

Esta é uma história que emocionou várias pessoas pelo mundo, sobretudo porque os pais de Julen já haviam perdido um filho em 2017.