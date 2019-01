Um pescador estrangeiro morreu afogado, ao princípio da manhã deste domingo, em Vila do Bispo, concelho de Lagos, distrito de Faro.

Cerca das 8h30, o capitão do Porto de Lagos recebeu, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) Lisboa, o alerta da queda de um homem ao mar, a norte de Vila do Bispo, em Lagos.

Três pescadores lúdicos encontravam-se em atividade de pesca na praia da Barriga, numa zona designada por “pesqueiro dos caixões”, quando um deles, estrangeiro, com cerca de 50 anos, terá escorregado e caído ao mar, como revelou a Autoridade Marítima Nacional.

“Foram ativados os meios de socorro, por mar uma semirrígida da Estação Salva-vidas de Sagres (SR-33), a Lancha de Fiscalização Rápida da Marinha Portuguesa, NRP Hidra, e por terra o piquete da Polícia Marítima e os Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo, de acordo com informações do capitão do Porto de Lagos, que está a coordenar as operações de resgate, com o envolvimento de cerca de três dezenas de operacionais

Foi pedido o apoio à Força Aérea Portuguesa que empenhou um helicóptero EH-101 e o pescador lúdico que se encontrava desaparecido foi avistado junto a umas rochas por elementos que efetuavam buscas por terra.

.