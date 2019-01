As buscas por desaparecidos devido à rutura de uma barragem em Brumadinho, no Brasil, foram interrompidas face à rutura iminente de uma outra barragem.

Através de um comunicado, citado pelo portal globo.com, a empresa de mineração Vale informou que o alarme foi ativado por volta das 07h30 de Brasília (09h30 em Lisboa) após ter sido detetado “um aumento nos níveis de água no Dam VI", uma estrutura que faz parte da mina de Córrego do Feijão, no complexo mineiro de Brumadinho.

Assim, de acordo com AFP, os bombeiros começam a retirar as pessoas das casas nas aldeias vizinhas.

Segundo o último balanço, a rutura da primeira barragem, na última sexta-feira, fez mesmo menos 34 mortos. Cerca de 300 pessoas continuam desaparecidas.