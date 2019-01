A GNR apreendeu 300 quilos de ouriços-do-mar, com o valor presumível de 1.500 euros, no concelho de Viana do Castelo.

A Unidade de Controlo Costeiro, através do seu Destacamento de Controlo Costeiro de Matosinhos, fez a apreensão, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária dirigida ao controlo e à verificação das condições de transporte de pescado, marisco, bivalves e equinodermes, tendo sido identificado um homem de 55 anos, por ser ele a transportar os ouriços-do-mar, destinados ao mercado espanhol, só que sem ser detentor de qualquer documentação de registo comprovativa da origem dos mesmos.

Desta ação resultou a apreensão dos espécimes e na elaboração do respetivo auto de contraordenação. Por ainda estarem vivos, os ouriços-do-mar foram devolvidos ao seu habitat natural, segundo informou o comandante de Destacamento de Controlo Costeiro de Matosinhos da GNR, capitão Nuno Marinho.