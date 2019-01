A Feira Semanal de Braga continuará a interromper a Estrada Nacional 101 (EN101), devido a obras, que já deveriam ter terminado. No entanto, estas não só ainda não começaram, como não se sabe quando terão início, devido a um processo, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga.

O impasse foi confirmado pelo presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, durante a última Assembleia Municipal, quando questionado acerca do imbróglio que, tal como i já noticiou, tem a originalidade de cortar durante horas consecutivas a circulação num dos troços mais movimentados da EN101 e de deixar à chuva os clientes e também os comerciantes, incluindo vendedores de cortinados a quem destinaram local com lama.

A Câmara Municipal de Braga queria ter a remodelação de parte do atual espaço da Feira Semanal de Braga pronta até à próxima edição da AGRO, na zona em frente ao Estádio 1º de Maio e junto da sede da coletividade Arsenal da Devesa, no sopé do Monte Picoto.

O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, revelou aos deputados municipais que “não será possível” cumprir tal objetivo, nem soube sequer indicar uma data para as obras começarem, escudando-se numa ação interposta pela empresa qua havia ficado em primeiro lugar para realizar o empreendimento, mas numa segunda fase foi excluída por um critério subjetivo de “falta de idoneidade”, apesar de trabalhar para muitas câmaras municipais de todo o país e dos diversos partidos, como até para o Ministério da Justiça, a entidade que emite os certificados de registo criminal dos cidadãos e pessoas coletivas.

Segundo o social-democrata Ricardo Rio, “essa obra não arrancará até a Agro terminar, independentemente da decisão do processo judicial que está a decorrer, pois mesmo que arrancássemos a obra neste momento não íamos a tempo de a concluir antes da AGRO”.

Ricardo Rio diz que “a Agro é uma das feiras mais importantes da InvestBraga [o anterior Parque de Exposições de Braga] e de toda a cidade, pelo não deverá ser prejudicada com a realização de uma obra, atrasada por existir este processo judicial, agora já a decorrer”.

Mas o autarca da coligação Juntos por Braga, por reconhecer que os comerciantes estão a ser lesados, “não pagam taxas”, uma forma para “tentarmos minimizar esses impactos”.

Ricardo Rio pediu “um pouco mais de paciência” aos comerciantes da Feira Semanal, dizendo “pretendermos a feira participada e lutamos por melhores condições possíveis”.