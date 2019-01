Um homem foi atropelado por uma composição do Metro do Porto, em Matosinhos, ao princípio da noite deste sábado.

Segundo as primeiras informações, o homem ficou debaixo da composição ferroviária, sendo depois retirada pelos bombeiros.

A vítima, que se encontra no Serviço de Urgência do Hospital Geral de Santo António, no Porto, foi colhida na Avenida da República, tendo sido logo assistida pelos Bombeiros Voluntários de Leixões e pelos Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça, bem como pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM que está baseada no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.