Um jovem ficou gravemente ferido com uma motosserra, que manuseava na sua moradia, em Guimarães.

O acidente ocorreu a meio da tarde deste sábado, na Rua D. Afonso Henriques, localidade de Donim, da União de Freguesias de Briteiros Santo Estevão e Donim, no concelho de Guimarães, vitimando um jovem, de 27 anos, que se feriu muito gravemente com o corte da motosserra, atingido no crânio e no rosto, segundo as primeiras informações.

A vítima foi logo assistida pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM do Hospital de Guimarães e pelos Bombeiros Voluntários de Caldas das Taipas, que a transportaram de emergência para o Hospital de São João, no Porto.

A trágica ocorrência foi já registada pelo Posto Territorial da GNR de Caldas das Taipas.