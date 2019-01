Depois do Sporting ter revalidado o título de campeão de Inverno, a postura do Futebol Clube do Porto foi posta em causa. Diamantino Figueiredo, treinador de guarda-redes dos dragões, foi inclusivamente filmado a tentar agredir um adepto do Sporting.

Diamantino usou a medalha para atingir o adepto, mas rapidamente foi afastado pelos seguranças.

Elemento do staff do FCP agride sportinguista com a medalha. pic.twitter.com/wzXkTMAhHv — olhaoquete2igo (@olhaoquete2igo) 26 de janeiro de 2019

As imagens estão a correr a internet, assim como a indignação pela postura dos dragões uma vez que os dragões não esperaram para ver a entrega da taça por parte do Sporting.

O Sporting formou uma guarde de honra onde aplaudiu e cumprimentou os adversários, mas durante esse gesto Sérgio Conceição terá tentado não subir à tribuna presidencial. Pedido que foi negado pela organização.

Já Sérgio Conceição, treinador dos azuis e brancos, afirmou que o Sporting não precisava de ajuda para segurar a taça.

Bruno Fernandes, jogador do Sporting, em entrevista à Sport TV comentou a atitude e afirmou que "deveriam ter esperado", mas deixou claro que “cada um faz aquilo que acha que deve fazer. Acho que deveriam ter esperado, assim como nós [Sporting] esperámos pelo Desportivo das Aves quando perdemos a Taça", referindo à derrota frente ao Aves na Taça de Portugal.