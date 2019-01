O Sporting é o vencedor da Taça da Liga, a segunda da história dos leões e o primeiro troféu de Marcel Keizer e do presidente, Frederico Varandas.

A final da Taça da Liga foi decidida nas grandes penalidades. Bas Dost e Alex Telles foram os primeiros a marcar pelas duas equipas, Coates e Militão falharam os segundos remates.

Do sporting seguiu-se Bruno Fernandes que rematou certeiro e Hernani, do Futebol Clube de Porto viu a vantagem ser dada ao Sporting depois da defesa de Renan.

Nani marcou o 3-1 para o Sporting e Felipe deu a vitória aos leões ao mandar a bola por cima.

Fernando Andrade deu a alegria da noite aos portistas que encheram o estádio do Braga com um golo depois de uma má defesa de Renan a um remate de Herrera.

Mas o Sporting não quis entregar o troféu sem ter uma palavra a dizer e, no primeiro minuto do tempo extra, Bas Dost marcou na conversão de um penálti. O lance entre Oliver e Diaby obrigou a utilização do VAR pelo árbitro João Pinheiro

A segunda parte não foi rica em remates, sobressaí a defesa de Renan a um cabeceamento de Felipe e o golo do jogo.

Na primeira parte, a primeira grande oportunidade surgiu depois de uma recuperação de Bas Dost, que serviu para Nani, mas o jogador dos leões acabou por atirar ao lado. No entanto, o Sporting não desistiu e, depois de alguns erros por parte da defesa portista, Nani voltou a tentar, mas sem sucesso.

Os dragões mostraram a sua força com um cabeceamento de André Pereira que saiu por cima da baliza.

Ainda antes do apito de intervalo, Bruno Fernandes de livre tentou, mas a bola passou rente e não entrou na baliza de Vána.