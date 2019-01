“Pedimos a Ricardo Rio que termine a obra da escola EB1 de Esporões”, refere hoje em comunicado, denunciando assim “a não colocação da climatização por parte do executivo, sujeitando as crianças a aquecedores cujo quadro elétrico não aguenta estarem ligados em simultâneo, obrigando estas a passar frio o que já provocou gripes a várias crianças e a falta de limpeza após o término das obras”, refere a associação cívica “Braga para Todos”.

“O movimento político quer datas e justificação, relembrando que os atrasos da obra são responsabilidade do edil”, propondo-se “continuar a denunciar a situação de mais de 60 crianças que frequentam a nova escola EB1 de Esporões, que após mais de dois anos em contentores têm agora acesso a uma escola com uma obra não terminada e reflexos na sua saúde, como afirma a responsável daquele movimento da sociedade civil, Elda Fernandes.

“Desde o início do ano letivo 2018/2019 que acompanhamos a paciência destes pais ao verem os filhos a terem a experiência de uma escola primária improvisada em contentores sem recreio, a par disso as crianças com idade entre os seis e os nove anos foram sujeitas diariamente a percorrer uma distância considerável para almoçar sob chuva e frio, ficamos chocados ao ouvir pais relatar que os filhos tinham que levar dois pares de sapatos nos dias de chuva, pois eram obrigados a trocar após o almoço, por isso mostramos desde o momento em que soubemos da situação a nossa total solidariedade, em Portugal a escola é um direito e significa muito além de um espaço, muitas crianças estão na terceira classe e conhecem uma escola há menos de 15 dias”, segundo acrescente o “Braga Para Todos”.

“E porque os pais agiram e fizeram pressão, senão tudo estaria igual, mas abrir a escola e não a equipar no imediato, não faz sentido, Ricardo Rio, mais uma vez, tem uma posição que mostra a sua total falta de preocupação com as crianças do município”, questionando o presidente da Câmara de Braga, que “se fosse numa escola central, agiria desta forma?”.

Segundo o movimento, “os encarregados de educação denunciaram estas falhas e fizeram chegar a informação que ainda não há data prevista para entrega da climatização, a escola integrante do Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio está equipada temporariamente com aquecedores que não respondem às necessidades efetivas do novo edifício”, como acrescenta Elda Fernandes, o rosto do principal movimento da sociedade civil bracarense.

“O que nos transmitem é que as crianças têm que almoçar com vários agasalhos, as salas de aula são frias, e já um número considerável de crianças contraíram gripe, obrigando a faltar às aulas e a por em causa o rendimento escolar, todos sabemos que a gripe é comum, mas, a situação relatada pelos encarregados de educação é a construção do cenário certo para fomentar a mesma, por outro lado os bracarenses não ouviram ainda uma explicação plausível de Ricardo Rio para não colocar já a climatização porque é algo simples que pode ser feito como os pais sugerem em: período pós-laboral ou fins-de-semana, só falta a vontade”, destaca o movimento cívico “Braga para Todos”.

“Falta de limpeza”

Outra queixa do “Braga para Todos” prende-se “com a falta de limpeza da escola por uma equipa especializada que não esteve no local após o término das obras e foi-nos indicado que a escola no dia 14 de janeiro, a data prevista para entrega depois de todos os atrasos, estava lastimável, com pó, manchas no chão, cheiros intensos referentes a produtos usados para as obras e passando 15 dias ainda não foi feita uma limpeza profunda, apesar dos esforços da Junta e dos auxiliares estas limpezas carecem de empresas específicas, não faz sentido termos uma obra com um valor alto pago pelos contribuintes e depois não estar terminada, aqui vê-se, mais uma vez, que Ricardo Rio não consegue cumprir com a sua palavra e dignificar o direito destas crianças a uma escola com condições e aprazível, porque é nela que vão iniciar a sua formação”, conclui a associação “Braga para Todos”.