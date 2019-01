Jonathan da Costa Ferreira, de 29 anos, que até há dois anos residiu no Porto, mas passou a morar e a trabalhar em Braga, onde a par da sua atividade profissional de soldador, tem dado continuidade a várias atividades cívicas, entre as quais a Frente Unitária Antifascista (FUA), onde é porta-voz e um dos principais ativistas, confirmou hoje ao i a emboscada.

Segundo Jonathan da Costa Ferreira, “quando eu saía do trabalho, esta sexta-feira, já ao final da tarde, num sítio ermo, perto do Cemitério de Gualtar, em Braga, subitamente um grupo tentou atropelar-me de frente, eu saltei mesmo a tempo, mas logo a seguir fizeram marcha-atrás, em que eu saltei para o mato e levantei-me logo, para poder evitar o pior”.

O elemento da Frente Unitária Antifascista (FUA) explicou que “depois saíram do carro dois homens, enquanto um terceiro ficou dentro do automóvel, tendo sido perseguido por ambos, só que consegui fugir pela bouça abaixo e eles tiveram mede de ir atrás de mim a correr, para o escuro, foi o que me valeu”, segundo salientou Jonathan da Costa Ferreira.

Jonathan da Costa Ferreira entrou já em contacto com a Polícia Judiciária, através da sua Unidade Nacional Contra Terrorismo, sediada em Lisboa, que também investiga um outro caso, por tentativa de homicídio, ocorrido no Aeroporto do Porto, durante o ano de 2016.